Секретарь СНБО назвал давлением на жителей ДНР слухи о наступлении

Разговоры о наступлении в Донбассе назвал дезинформацией секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Разговоры о наступлении в Донбассе назвал дезинформацией секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Он считает, что подобными слухами оказывается давление на жителей ДНР и ЛНР. Об этом Данилов заявил в эфире телеканала "Украина".

"В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности", — сказал Данилов.

В республике наблюдается обострение, но ситуация контролируемая. Число обстрелов растет, однако это не критично, отметил секретарь СНБО.

Ситуацию в Донбассе сможет изменить только диалог Москвы и Вашингтона, а не "нормандский формат". Положение остается сложным, так как кураторам киевской власти, американцам, нужен конфликт, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает "360".