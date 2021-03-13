Зеленский безоговорочно поддерживает санкции США против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает санкции США, которые были вынесены против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает санкции США, которые были вынесены против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Глава государства напомнил гражданам, что каждый может сделать выбор, либо работать легально и на законных основания, либо угнетать конкурентов и контролировать СМИ. Зеленский добавил, что ограничения были введены против всех членов семьи бизнесмена.

"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость", — заявил глава страны на своем официальном сайте.

США ввели санкции в начале весны. Из-за ограничений никто из семьи Коломойского не сможет въехать в Вашингтон. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве.