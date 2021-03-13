Зеленский анонсировал "детальный аудит" приватизированных недр Украины

Глава Украины Владимир Зеленский выразил намерение властей страны проверить законность приватизации украинских недр и предприятий.

Глава Украины Владимир Зеленский выразил намерение властей страны проверить законность приватизации украинских недр и предприятий.

"Справедливую и законную реакцию" должны получить те, кто считал, что в частных руках может находиться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями страны, подчеркнул Зеленский. В частности, речь идет о "Мотор-сич".

Будет произведена оценка деятельности людей, которые считали возможным присваивать земли и недра, принадлежащие украинцам, отметил он. Соответствующая реакция последует от правоохранительных органов Украины и государственной службы геологии и недр.

Зеленский отметил, что украинцы должны знать, каким способом и в каких условиях частными лицами были получены те или иные ресурсы. По его словам, результаты "детального аудита" будут представлены общественности.

Накануне Зеленский заявил, что намерен побороть "олигархический класс" страны. Об этом информирует телеканал "360".