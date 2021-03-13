Жириновский сравнил ажиотаж вокруг интервью Меган Маркл с СССР

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри сильно потрясло мир. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ажиотаж с советскими временами.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри сильно потрясло мир. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ажиотаж с советскими временами.

Жириновский заявил, что ажиотаж вокруг заявлений герцога и герцогини Сассекских напоминает советские времена, когда любые слова приравнивались к антисоветчине. На Западе сейчас нельзя ничего сказать, так как он тут же впадает в политический маразм, передает телеканал "360".

"Чего вы лезете в семью? Это королева спросила или кто-то из семьи, спросили у нее: „А у ребенка кожа тоже будет темная?“ Ну элементарный вопрос. Если у матери кожа темнее, чем у мужа, естественно, у ребенка тоже может быть кожа темнее, светлее — какое это имеет отношение к мировым проблемам?" — заявил лидер ЛДПР.

Меган Маркл пожаловалась на интерес одного из членов королевской семьи по поводу цвета кожи ее сына Арчи, который тогда еще не родился. Она также рассказала, что ей запрещали обращаться к врачам, когда она думала о суициде.