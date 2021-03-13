Минтруд назвал критерии для расчета допвыплат к пенсиям шахтеров и летчиков

Минтруд рассказал об особенностях формирования допвыплат к пенсиям шахтеров и летчиков.

Минтруд рассказал об особенностях формирования допвыплат к пенсиям шахтеров и летчиков.

На размер дополнительных выплат влияет индекс роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Ведомство предложило за 2020 год установить этот показатель на отметке 1,06, так как рост среднемесячной зарплаты составил 106%. В расчете доплаты будут учитываться такие критерии, как актуальное значение среднемесячной зарплаты, суммы дополнительных взносов работодателей, передает "Российская газета".

"Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников", — заявили в Минтруде.

Ранее Минтруд предложил не выдавать детские пособия "подозрительно бедным семьям". Имеется в виду отказ от выдачи денег семьям с формально низкими заработками, но существенным имуществом, передает телеканал "360".