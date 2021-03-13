Власти Миннеаполиса выплатят 27 млн долларов семье погибшего Джорджа Флойда

Власти Миннеанаполиса заплатят 27 млн долларов по решению городского совета за урегулирование иска о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Власти Миннеанаполиса заплатят 27 млн долларов по решению городского совета за урегулирование иска о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Его рассмотрение грозило властям гораздо большей суммой штрафа. В июле семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров полиции, которые принимали участие в его аресте. Его семья обвинила власти в недочетах при обучении полицейских, передает телеканал "360".

"Хочу от имени всего городского совета выразить глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю", — сказала председатель городского совета Лиза Бендер.

Такая выплата, по мнению властей Миннеаполиса свидетельствует о том, что жизнь чернокожих им не безразлична, а беспредел полиции в отношении цветных людей должен прекратиться. В начале марта Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе и назвала его в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда.