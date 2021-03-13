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3:26   13 Марта 2021
Общество

Власти Миннеаполиса выплатят 27 млн долларов семье погибшего Джорджа Флойда

Власти Миннеаполиса выплатят 27 млн долларов семье погибшего Джорджа Флойда

Власти Миннеанаполиса заплатят 27 млн долларов по решению городского совета за урегулирование иска о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Его рассмотрение грозило властям гораздо большей суммой штрафа. В июле семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров полиции, которые принимали участие в его аресте. Его семья обвинила власти в недочетах при обучении полицейских, передает телеканал "360".

"Хочу от имени всего городского совета выразить глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю", — сказала председатель городского совета Лиза Бендер.

Такая выплата, по мнению властей Миннеаполиса свидетельствует о том, что жизнь чернокожих им не безразлична, а беспредел полиции в отношении цветных людей должен прекратиться. В начале марта Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе и назвала его в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда.

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#выплаты #Миннеаполис #Джордж Флойд

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