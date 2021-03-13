Кадры с места задержания зампредседателя правительства Ставрополья появились в Сети

Видео с кадрами задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

Видео с кадрами задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

Золотарев подозревается во взяточничестве в особо крупных размерах. На видео показано, как сотрудники следкома надевают на подозреваемого наручники и сажают в служебное авто.

По информации следователей, Золотарев брал взятки в 2017, в 2018 и 2019 годах, общая сумма которых составила более 60 миллионов рублей.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка.