2:49 13 Марта 2021Политика
Кадры с места задержания зампредседателя правительства Ставрополья появились в Сети
Видео с кадрами задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.
Видео с кадрами задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.
Золотарев подозревается во взяточничестве в особо крупных размерах. На видео показано, как сотрудники следкома надевают на подозреваемого наручники и сажают в служебное авто.
По информации следователей, Золотарев брал взятки в 2017, в 2018 и 2019 годах, общая сумма которых составила более 60 миллионов рублей.
Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка.