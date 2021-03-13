Боливийский суд обвинил временного лидера страны Жанин Аньес в терроризме

Суд в Боливии выдал ордер на арест Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента после отставки с поста главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года.

Суд в Боливии выдал ордер на арест Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента после отставки с поста главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года.

В отношении бывшей чиновницы выдвинуты обвинения в терроризме. Также она подозревается в подстрекательстве к мятежу правительства страны в ноябре 2019 года.

Сама Жанин Аньес считает, что судебный приговор не больше, чем политические преследования со стороны Эво Моралеса и его партии.

Напомним, в Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Большинство голосов получил действующий президент Моралес. Люди не признали его победу и вышли на улицы с протестами. Спустя три недели Моралес ушел в отставку по просьбе Вооруженных сил Боливии.

Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов в 2020 году, по итогам которых победил соратник Моралеса Луис Арсе.