Поклонская пошутила о своем участии в выборах украинского президента

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о слухах, которые строятся вокруг ее дальнейшей политической карьеры.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о слухах, которые строятся вокруг ее дальнейшей политической карьеры.

В случае, если власти Украины настаивают на ее гражданстве, то можно попробовать свои силы на посту главы страны. В шутливой форме ответила Поклонская.

"Может, принять участие в выборах президента Украины?.. Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше", — написала она в своем Telegram .

Прежде она говорила, что все еще не получила предложения остаться на нынешнем посту. По словам Поклонской, она готова идти дальше. Вероятность занять должность мэра в одном из городов Крыма Поклонская считает низкой, но, по ее словам, она могла бы возглавить прокуратуру.