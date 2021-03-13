Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:57   13 Марта 2021
Общество

Власти Сербии назвали безуспешной инфоатаку на "Спутник V"

Власти Сербии назвали безуспешной инфоатаку на "Спутник V"

Информационная атака направленная против российской вакцины "Спутник V" провальна. Такое заявление сделал министр инноваций Сербии Ненад Попович.

Недавно стало известно, что США совместно с союзниками планируют начать масштабную информационную кампанию, которая будет направлена на создание негативного отношения к российской вакцине. Перспективы Запада оценил министр инноваций и технологий Сербии.

Он рассказал, что "Спутник V" единственный в мире препарат, который смог доказать эффективность и каждый день спасает тысячи жизней. Этот факт подтверждает большой спрос на вакцину в странах Европы. Исходя из этого можно утверждать, что попытки США провести инфоатаку заранее обречены на провал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сербия #атака #Спутник V

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров