Экономист призвал власти РФ быть внимательнее к "подозрительно бедным семьям"

Повышение адресной социальной поддержки должно использовать правильную методологию по определению "подозрительно бедных семей". Об этом заявил экономист Сергей Улатов.

Повышение адресной социальной поддержки должно использовать правильную методологию по определению "подозрительно бедных семей". Об этом заявил экономист Сергей Улатов.

Советник Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в беседе с телеканалом "360" заявил, что при оказании поддержки при оценке благосостояния нужно учитывать не только доходы, но и активы, которые могут иметься у бедного населения. В качестве примера он привел одиноких пенсионеров, которые живут в дорогих квартирах.

"Понятно, что возможностей по капитализации и даже финансовой грамотности им не хватит, чтобы материализовать эти блага и увеличить свой доход", — отметил он.

Экономист заявил, что в России есть проблема в том, что большие слои населения, которые не считаются бедными, очень близки к этому показателю. У них есть активы, но при этом их доходы находятся близко к черте бедности. По словам эксперта, такое население без поддержки не сможет капитализировать их во время экономического шока.

Улатов уверен, что властям РФ нужно определиться, когда помогать населению. Необходимо оказывать помощь во время кризиса или оказывать долгосрочную поддержку уязвимых слоев населения.

Аналитик Артем Деев ранее заявлял, что любое увеличение размеров пособий или пенсий является способом стимулирования развития экономики. Об этом информировал "Царьград".