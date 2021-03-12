Неизвестные развесили на станции метро в Харькове полотно с американским флагом, сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

Неизвестные развесили на станции метро в Харькове полотно с американским флагом, сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

Вандалы оставили на стене станции надписи баллончиком краски. Они ее переименовали в станцию "имени НАТО".

Харьковскую станцию метро "Маршала Жукова" в 2016 год украинские власти переименовали во "Дворец спорта". Проспект Жукова получил имя советского генерала Григоренко,

СМИ в декабре сообщали, что в Одессе украинские националисты взгромоздили на постамент памятника маршалу Жукову унитаз, завернутый в черный мусорный пакет. Сам памятник был давно снесен, информирует "Царьград".

Накануне стало известно, что после шести лет стараний местных активистов в селе Костоватое в Николаевской области снесли памятник Ленину. По утверждению декоммунизаторов, он был последним в стране монументом Ленину. Власти села не могли определить, в чьей собственности он находится. Потом еще два года искали технику, чтобы снести постамент.