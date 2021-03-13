Марков: украинские власти убирают оппозицию ради будущей победы на выборах

Введенные украинским президентом Владимиром Зеленским санкции против инакомыслящих политиков и закрытие им трех оппозиционных телеканалов представляют собой антидемократические шаги, направленные на фальсификацию выборов.

Введенные украинским президентом Владимиром Зеленским санкции против инакомыслящих политиков и закрытие им трех оппозиционных телеканалов представляют собой антидемократические шаги, направленные на фальсификацию выборов.

Такое мнение в беседе с изданием News Front высказал глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков, который уверен, что украинские власти своими репрессиями против оппозиционных сил, выступающих за нормализацию отношений с РФ, просто пытаются обеспечить себе победу на следующих выборах.

По мнению эксперта, нынешнее руководство Украины, вызывающее ненависть у большей части населения страны, просто не имеет никаких шансов победить на выборах и сохранить власть, поэтому оно прикладывает все усилия, чтобы не допустить до участия в выборах других политиков, обещающих людям восстановление связей с Россией.

«Есть машина террора как со стороны государственных органов, вроде Министерства внутренних дел или Службы безопасности, так и со стороны негосударственных, вроде националистических группировок, которые используются для реализации террора», — заявил Марков.

Также политолог добавил, что реализация Минских соглашений по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе могла бы поспособствовать исправлению сложившейся на Украине ситуации. Если регион, который на протяжении долгих лет страдал от киевской агрессии, будет интегрирован в состав Украины, это позволило бы ликвидировать диктаторский режим.

Однако, отмечает Марков, пока украинская политика основывается на навязанной Западом антироссийской кампании, о реализации Минских договоренностей не может быть и речи.

Напомним, указ о закрытии трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZiK и NewsOne был подписан президентом страны Владимиром Зеленским в начале февраля 2021 года. Тем же указом Зеленский впервые в украинской истории применил закон о санкциях против гражданина Украины – депутата верховной рады и владельца закрытых телеканалов Тараса Козака.

Спустя месяц – в начале марта – Зеленский ввел санкции против председателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»Виктора Медведчука, которого связывают с закрытыми телеканалами, а также против ряда членов ОПЗЖ и их родственников.