Сатановский предложил свои методы борьбы с информационным диктатом США

Россия в ответ на инициативу руководства видеохостинга YouTube ограничить показ фильма «Крым. Путь на Родину», могла бы разорить компанию исками и обрушить американскую монополию на информацию.

Россия в ответ на инициативу руководства видеохостинга YouTube ограничить показ фильма «Крым. Путь на Родину», могла бы разорить компанию исками и обрушить американскую монополию на информацию.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал политолог Евгений Сатановский, которого возмутил запрет российского фильма на YouTube.

При этом эксперт обратил внимание, что американские компании YouTube и Twitter не запрещают рекламу наркотиков, инструкции к суициду и детскую порнографию. Также они не ограничивают и не собираются ограничивать множество материалов о том, как «отобрать» Крым у России и подмять полуостров под Украину.

А вот фильм про возвращение Крыма в состав России эти компании считают «враждебной русской пропагандой», отмечает Сатановский.

«Вот они ее и цензурируют. И любую информацию, которая не будет одобрена их кураторами по идеологической части, из Госдепартамента ли они будут, Конгресса США, ЦРУ или Белого дома, неважно, цензурируют за обе щеки», — подчеркивает политолог.

При этом, по его словам, Запад продолжит морочить голову всему миру и уверять в отсутствии цензуры и свободе информации. Но правда в том, что свободы информации на самом деле нет и никогда не было. А цензура там такая, что распространилась даже на диснеевские мультфильмы. В рамках этой цензуры были заблокированы аккаунты еще действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа, напоминает эксперт, а также есть и тысячи других примеров существующей на Западе цензуры.

«Свирепая, подлая, лживая, эгоистичная, диктаторская и жестко репрессивная политика, которую Соединенные Штаты проводят в информационной, да и в любой другой сфере, есть факт, давным давно не требующий доказательств. Отрицать это бессмысленно. Это – данность», — подчеркивает Сатановский.

Рассуждая о том, что можно противопоставить такой политике, эксперт предлагает свои методы борьбы.

По его словам, Россия должна создать собственные информационные системы – конкурентоспособные и неподконтрольные американцам, и таким образом обрушить монополию США на информацию. А пока эти системы не появились, нужно изо всех сил насыщать их сети информацией, которая обрушит американские мифы. Одновременно с этим нужно «максимально придушивать» и сами эти структуры и их владельцев, вводя против них персональные санкции и объясняя всему миру, за что именно эти санкции вводятся.

«Разорять исками. Выстроив свое вещание, закрывать доступ к их системам. И прекратить питать иллюзии, что с ними можно договориться, усовестить или добиться в судах справедливости. Не удастся. Это война, пока холодная, но тем больше в этой войне нагрузка на информационную борьбу», — пишет эксперт.

Даже если подобные меры покажутся кому-то неоптимистичными, нелиберальными и недостаточно демократичными, они тем не менее полностью соответствуют нынешнему совсем не радужному положению дел, объясняет политолог в заключение. Потому что, если этого не сделать, Запад продолжит «из каждого утюга» насыщать наше информационное пространство тем, что вредит России и ослабляет ее, и запрещать любую информацию, которая способна Россию укрепить.