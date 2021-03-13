Кедми предостерег украинские власти от попытки провести «блицкриг в Донбассе»

Киев сильно ошибается, устанавливая знак равенства между недавней войной в Карабахе и возможным обострением военного конфликта в Донбассе, а также рассчитывая, что ему удастся втянуть в военные действия Россию, если ВСУ собьют российский вертолет.

Киев сильно ошибается, устанавливая знак равенства между недавней войной в Нагорном Карабахе и возможным обострением военного конфликта в Донбассе, а также рассчитывая, что ему удастся втянуть в военные действия Россию, если ВСУ собьют российский вертолет.

Такое мнение высказал в рамках передачи «Обратный отсчет» на канале News Front израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми,

По словам эксперта, украинским властям следует вспомнить и со вниманием отнестись к заявлению президента России Владимира Путина о том, что возобновление Киевом полноценной войны в Донбассе поставит под сомнение украинскую государственность

«И когда он говорит «будет под сомнением», это означает, что сомнения не возникнут, и существования такого не может быть», – подчеркнул Яков Кедми.

Однако, добавил эксперт, это не мешает отдельным «горячим головам» на Украине продолжать мечтать о возможном «блицкриге в Донбассе». Они уверены в успехе предстоящей военной кампании, проводя параллели между нею и опытом Нагорно-Карабахского конфликта, когда азербайджанская армия осенью 2020 года использовала тактику «молниеносной войны» и смогла существенно потеснить позиции армян.

Но в случае с республиками Донбасса, уверен Кедми, Киеву иметь в виду не опыт Азербайджана в недавнем конфликте, а ориентироваться на итоги Русско-японской войны 1905 года. При чем Украина столкнется с гораздо более печальными последствиями возможной войны в Донбассе, чем последствия войны, которые пережила в начале века Россия, считает эксперт.

«Когда начинают войну, есть четкое определение: мы знаем, как начинается война, но понятия не имеем, как она закончится. Все, кто кричит о «быстрой победоносной войне», пусть вспомнят Русско-японскую войну. Пусть попробуют «небольшой победоносный поход на Донбасс», чтобы все внутренние проблемы решились», — заключил Яков Кедми.

Напомним, слова президента России Владимира Путина о том, что Украина в случае попытки силой подчинить себе Донбасс столкнется с тяжелыми последствиями для собственной государственности, были сказаны им в ходе «Прямой линии» в июле 2018 года. Одним из вопросов, заданных главе государства стал вопрос писателя Захара Прилепина, который выразил опасения в том, что вооруженные силу Украины могут воспользоваться проходящим в РФ Чемпионатом мира по футболу для того, чтобы начать в Донбассе наступление.

В ответ президент России выразил надежду на то, что в Донбассе дело до провокаций не дойдет.