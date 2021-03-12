Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению во взяточничестве

Следователи задержали заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Об этом информирует региональное управление СКР.

Следователи задержали заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Об этом информирует региональное управление СКР.

Золотарева задержали по поручению следователя СУ СК России по Ставропольскому краю в аэропорту Ставрополя. Он пытался скрыться. Согласно информации следователей, он подозревается в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 миллиона рублей. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Бывший глава МВД Анатолий Куликов предложил ввести смертную казнь за коррупцию, сообщал "Царьград ТВ". Также он призвал создать "специальную независимую структуру" для борьбы со взяточниками.