Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24". Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24". Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны соцсеть частично заблокировала аккаунт телеканала. Так, в данный момент он не может публиковать текстовый материал под снимками. При попытке что-либо написать, Instagram информирует о блокировке. При этом администрация соцсети обвинила крымский телеканал в "накрутке".

"Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны", — подчеркивается в сообщении телеканала.

Ранее фильм "Крым. Путь на Родину" на канале "России-24" признали "потенциально шокирующим контентом". Соответствующую пометку поставил сервис YouTube.

Накануне Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма о Крыме. Об этом информировал телеканал "Царьград".