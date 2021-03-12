Бортник: новая война в Донбассе обернется новыми не выгодными Киеву соглашениями

Если Киев развяжет в Донбассе новую войну, ему в конце концов придется согласиться на подписание новых соглашений на еще более невыгодных для него условиях, чем нынешние.

Если Киев развяжет в Донбассе новую войну, ему в конце концов придется согласиться на подписание новых соглашений на еще более невыгодных для него условиях, чем нынешние.

С таким предостережением украинским властям в эфире телеканала «Наш» выступил киевский политолог Руслан Бортник.

Если же украинские власти не приложат усилий к тому, чтобы изменить общественное мнение и отношение общества к Донбассу, то обострение вооруженного конфликта повлечет за собой лишь бессмысленные жертвы и потери.

По словам Руслана Бортника, все отдают себе отчет в том, что новая война не пойдет на пользу Украине, а напротив только приведет к ухудшению ее переговорных позиций.

«(Заключенный летом 2015 года) "Минск-1" был хуже тех условий, о которых договаривались, не называя их "Минском", о которых договаривались весной и летом 2014-го года. "Минск-2" (заключенный в 2016-м году) стал еще хуже, по сравнению с "Минском-1", потому что детализировал это поражение. "Минск-3" же может быть еще хуже для переговорных позиций Украины», — предупреждает политолог.

Даже если украинской армии удастся избежать поражения в новом вооруженном конфликте, то в любом случае неизбежные жертвы тяжким грузом лягут на власти страны, станут очередным горьким разочарованием для общества и все это приведет к повышению нестабильности, уверен Бортник. Украинские «правые», по его словам, сразу заявят, что власть и генералы «сливают» их, превращая в «пушечное мясо».

«Поэтому если это и есть такой целью, условно говоря, через войну выйти на новые переговоры, то, кроме этических аспектов, то есть, неприемлемости этой цены, необходимо понимать, что эта цена имеет политический смысл только в том случае, если хотят таким образом убедить украинское общество, если вопросы будут выноситься, например, на референдум и все остальное», — объяснил политолог.

А если Киев не ставит перед собой такой цели – изменить, смоделировать украинское общество – то нет смысла и затевать очередное обострение в зоне конфликта, заключил Бортник.