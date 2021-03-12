Украина в ООН призвала Россию "открыть доступ" в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым.

Неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма проходит в пятницу. Его инициатором выступила Эстония и еще 20 государств, в том числе США и Украина. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Эстония отказалась давать жителям Крыма слово.

Кулеба отметил, что Киев призывает "оккупирующую державу" занять "не политизированную позицию" по вопросу доступа в Крым. Речь идет о "полном доступе", в частности — в соответствии с международным гуманитарным правом.

Украинский министр озвучил традиционные обвинения в якобы нарушениях прав человека. Также Кулеба напомнил о том, что объекты ЮНЕСКО на полуострове подвергаются "варварскому обращению". Об этом информировал "Царьград".

Глава МИД Украины заявил, что Киев инициировал создание "Крымской платформы". Он призвал все страны-члены присоединиться к этой инициативе.