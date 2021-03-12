Рар: Европа занята борьбой с пандемией, поэтому «СП–2» уже не остановить

Завершению строительства российского газопровода «Северный поток – 2» уже ничто не может помещать, потому что даже такие оголтелые противники проекта, как Польша, сосредоточились на борьбе с коронавирусом.

Завершению строительства российского газопровода «Северный поток – 2» уже ничто не может помещать, потому что даже такие оголтелые противники проекта, как Польша, сосредоточились на борьбе с коронавирусом.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил политолог из Германии Александр Рар, который отметил, что те, кто боялся американских санкций уже вышли из проекта или сделали паузу в работе, а те кто продолжает строительство, готовы идти до конца.

«Единственное, что может остановить проект на последних метрах – решение немецкого правительства, но это правительство, которое будет сидеть до сентября в любом случае, и решения против "Северного потока-2" не примет», — с уверенностью заявил политолог.

Сейчас в Европе, по словам Александра Рара, все внимание с «Северного потока – 2» переключилось на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» - именно о ее возможной закупке сейчас в основном пишут местные СМИ.

«У нас больше разговоров идет совершенно о другом – если читать нашу прессу, то меньше о "Северном потоке-2", а больше о закупке "Спутник V", который вот-вот начнет здесь спасать жизни немцам и остальным европейцам. Кроме того, я вижу, что даже поляки успокоились и говорят, чтобы русские достроили свой "поток", — заключил Александр Рар.

Напомним, украинские власти остаются последними яростными противниками достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», который должен напрямую по дну Балтийского моря доставить газ из России в Германию.

Ранее в Киеве заявили, что «Северный поток – 2» представляет для Украины «смертельную опасность». Якобы, после того, как газопровод заработает и у России отпадет необходимость в украинской газотранспортной системе, через которую пока российский газ идет транзитом в Европу, Москву больше ничто не будет сдерживать от разгрома нынешнего украинского режима.

Однако, по мнению экспертов и политологов, Украина выступает против «Северного потока – 2» только потому, что боится потерять деньги, которые сейчас получает за транзит российского газа в Европу.