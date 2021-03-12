Чернокожие в Чикаго получат компенсацию за рабское прошлое предков

Власти пригорода Чикаго Эванстон-Сити приняли решение компенсировать чернокожему населению страдания предков во время рабского прошлого из денег, полученных от торговли марихуаной.

Власти пригорода Чикаго Эванстон-Сити приняли решение компенсировать чернокожему населению страдания предков во время рабского прошлого из денег, полученных от торговли марихуаной.

Решение о компенсации было принято еще в 2019 году, однако только сейчас администрация определилась, откуда взять на это средства, сообщает Washington Examiner.

"В июне 2019 года городской совет принял обязательство положить конец структурному расизму и добиться расового равенства", — объяснил глава муниципалитета Эванстон-Сити по связям с общественностью Патрик Дейньян.

В связи с этим, по словам собеседника издания, был основан Фонд возмещения ущерба. Он формируется за счет 3% от продажи марихуаны, на которые власти выстраивают новые районы и другими способами улучшают жилищные условия пострадавшей категории населения.