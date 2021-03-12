Политолог Кочетков сделал неожиданное заявление о диалоге между РФ и Украиной

Журналист и политолог Алексей Кочетков оценил возможность выстраивания диалога между Москвой и Киевом.

Журналист и политолог Алексей Кочетков оценил возможность выстраивания диалога между Москвой и Киевом.

По словам эксперта, нет смысла разговаривать с теми жителями Незалежной, которые "радостно улюлюкают" после каждой катастрофы в России, убежден политолог. Кочетков назвал категорию людей, с которыми необходимо вести беседу. Его слова приводит издание "Украина.ру".

"С людьми, которые считают себя неотъемлемой частью русской цивилизации, страдают из-за того, что произошел раскол, от того, что их заставляют принимать чуждую идентичность, с ними диалог нужно выстраивать и думать, как их вернуть в русскую материнскую цивилизацию", — отметил Кочетков.

Ранее политолог Евгений Сатановский раскрыл причину угроз Киева в адрес Москвы, передает "Царьград". По мнению эксперта, Украина до сих пор делает неосторожные заявления по отношению к России так как государство не пресекло этого.