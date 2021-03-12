Делегация РФ в ООН выразила озабоченность действиями западных полицейских

Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека, прокомментировала методы западных правоохранителей при разгоне незаконных акций.

Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека, прокомментировала методы западных правоохранителей при разгоне незаконных акций.

По словам российских представителей, правоохранительные органы западных государств далеко не всегда действуют корректно в ходе пресечения массовых несанкционированных акций протеста. Такое положение вещей наблюдается не только в США, но и странах Евросоюза.

"Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Европейского союза", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти США отказались продлевать российским делегатам визы для участия в сессии ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Вашингтона обеспечить доступ представителям России к мероприятию, сообщил телеканал "360".