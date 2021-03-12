Шесть украинских телеканалов получили предупреждение от Нацсовета по ТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение в адрес шести телекомпаний, работающих на территории страны.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение в адрес шести телекомпаний, работающих на территории страны.

Одним из каналов, которому регулятор вынесет предупреждение, стал "Z ZIK". По данным ведомства, 9 мая в эфире телеканала показали концерт "Белые журавли", приуроченный ко Дню Победы. Регулятор отметил, что редакция не указала автора программы. По информации Нацсовета по ТВ, концерт был произведен по заказу российского ОАО "Телекомпания НТВ".

"Данный факт указывает на то, что указанная форма трансляции может иметь признаки сокрытия телевизионной продукции "Телекомпании НТВ", к которой Украиной применены санкции", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что российский депутат назвал закрытие телеканалов на Украине "ударом по демократии". Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Киев нанес урон Кремлю, сообщил телеканал "360".