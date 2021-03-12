Иранский контейнеровоз подвергся нападению в Средиземном море

Иранское грузовое судно Shahr E Kord получило повреждения в результате удара неизвестного баллистического объекта в восточной части Средиземного моря.

Иранское грузовое судно Shahr E Kord получило повреждения в результате удара неизвестного баллистического объекта в восточной части Средиземного моря.

Контейнеровоз шел в Европу, когда на его борту прогремел взрыв, после чего начался пожар. Огонь быстро потушили, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас Shahr E Kord находится на ремонте в сирийском порту Банияс.

Представитель государственной судоходной компании IRISL Али Гиасян заявил, что этот инцидент расценивается как "террористическая атака", пишет Федеральное агентство новостей.

"Такие террористические акты равносильны морскому пиратству и противоречат международному праву о безопасности коммерческого судоходства. Мы примем юридические меры для выявления виновных через соответствующие международные учреждения", — сказал Гиасян.

Подобные случаи в этом регионе не редкость. Только за два года под удар Израиля попали не менее дюжины суден. В основном это были нефтевозы и контейнеровозы, направлявшиеся в Сирию, однако рейс Shahr E Kord в Европу — коммерческий. Тегеран пока не выдвигал официальных обвинений.