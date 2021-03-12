Доцент РАНХиГС сравнил оппозицию с организованной преступностью

О методах борьбы с оппозиционной организованной преступностью рассказал общественный деятель Сергей Карнаухов.

О методах борьбы с оппозиционной организованной преступностью рассказал общественный деятель Сергей Карнаухов.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов поделился своим профессиональным мнением с "ПолитЭкспертом" по поводу сложившейся ситуации вокруг возможности участия в выборах с имеющейся судимостью.

Эксперт сетует, что юрист ФБК (признан иностранным агентом в России) Любовь Соболь будет иметь право участия в выборах в Государственную думу. Карнаухов верит, что перед властями сейчас стоит задача о расширении списка статей, которые будут ограничивать избирательные права тех, кто не уважает закон.

Дело в том, что сейчас проходит судебный процесс по делу о нарушении неприкосновенности чужого жилища. Предполагается, что Соболь нарушила часть 2 статьи 139 УК РФ. Сейчас активистка находится под домашним арестом, однако в соответствии с современным российским законодательством, вне зависимости от решения суда по делу, у нее останется возможность участвовать в выборах.

Карнаухов рассказал общественно-политическому журналу о существовании Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Управление предназначалось для сбережения правительственного аппарата от посягательств криминальных структур. Эксперт убежден, что данная система действовала сверхэффективно в 90-е годы, и сейчас пришло время ее восстановить, чтобы пресечь попытки криминальных оппозиционных элементов к подрыву государственной стабильности.