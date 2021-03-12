Скопинский маньяк стал героем книги датского писателя

Датский писатель Карстэн Графф написал документальный рассказ о Скопинском маньяке Викторе Мохове. Он создал его вместе с одной из плененных экс-заключенным девушек.

Датский писатель Карстэн Графф написал документальный рассказ о Скопинском маньяке Викторе Мохове. Он создал его вместе с одной из плененных экс-заключенным девушек.

Во время работы над книгой литератор общался и с самим маньяком, когда тот еще находился в колонии. При этом психолог Евгений Фомин в беседе с телеканалом "360" заявил, что фильмы и книги, имеющие драматическую подоплеку, популярны и вызывают эмоции у людей.

Автор заставляет своих зрителей буквально присутствовать при действиях маньяка, отметил Фомин. Кроме того, писатели и режиссеры позволяют получать скрытые эмоции, которые люди в силу тех или иных обстоятельств не в состоянии выплеснуть.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после почти 17 лет тюремного заключения. Его приговорили к сроку за пленение двух девушек, которых он на протяжении четырех лет удерживал в подвале, насиловал, избивал и морил голодом.