Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:05   12 Марта 2021
Общество

Список препаратов для экстренного применения дополнила вакцина Johnson & Johnson

Список препаратов для экстренного применения дополнила вакцина Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла препарат от коронавируса от Johnson & Johnson в перечень вакцин для использования в экстренных случаях.

Решение приняли после получения соответствующего разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам. Препарат, разработанный американской корпорацией Johnson & Johnson, теперь можно применять во всех государствах и распространять в рамках механизма COVAX.

Вакцина стала четвертым препаратом, который одобрили для использования в Евросоюзе. Об этом сообщила 11 марта Европейская комиссия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#воз #вакцина #Johnson & Johnson

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров