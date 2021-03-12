Список препаратов для экстренного применения дополнила вакцина Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла препарат от коронавируса от Johnson & Johnson в перечень вакцин для использования в экстренных случаях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла препарат от коронавируса от Johnson & Johnson в перечень вакцин для использования в экстренных случаях.

Решение приняли после получения соответствующего разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам. Препарат, разработанный американской корпорацией Johnson & Johnson, теперь можно применять во всех государствах и распространять в рамках механизма COVAX.

Вакцина стала четвертым препаратом, который одобрили для использования в Евросоюзе. Об этом сообщила 11 марта Европейская комиссия.