19:38 12 Марта 2021Общество
Король народа зулусов Гудвилл Звелитини умер в ЮАР
Лидер народа зулусов Гудвилл Звелитини скончался в Южноафриканской Республике на 73-м году жизни, сообщил его брат, принц Мангосуту Бутелези.
Лидер народа зулусов Гудвилл Звелитини скончался в Южноафриканской Республике на 73-м году жизни, сообщил его брат, принц Мангосуту Бутелези.
Последние месяцы король Звелитини страдал хроническим диабетом, пишет Федеральное агентство новостей. Его доставили в больницу в начале февраля с повышенным уровнем сахара в крови. В марте медики снова госпитализировали монарха, но спасти его жизнь не удалось.
Народ зулусов признавал его своим королем не только в ЮАР, но и других странах, например, в Мозамбике, Зимбабве и Малави. В настоящий момент неясно, кто займет престол. Известно, что после смерти король оставил шесть вдов и 28 детей.