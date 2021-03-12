В Москве задержан депутат от партии "Яблоко" Митрохин

Депутата Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергея Митрохина задержали в Москве за участие в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Депутата Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергея Митрохина задержали в Москве за участие в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

О задержании Митрохин сообщил корреспондентам РИА Новости. По словам депутата, его доставили в УВД по Тверскому району из-за участия в несогласованном митинге 23 января. Сейчас он пишет объяснительную.

Незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в ряде российских городов 23 января и повторились спустя неделю, несмотря на многочисленные предупреждения СК, МВД и Генпрокуратуры. Еще одно несанкционированное шествие состоялось 2 февраля после оглашения приговора Навальному.