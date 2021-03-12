Insider: единственный американский ледокол Polar Star разваливается на части

Соединенные Штаты заявляют о своих интересах в Арктике, однако Америка испытывает острую нехватку средств, необходимых для укрепления ее позиций в этом регионе.

Соединенные Штаты заявляют о своих интересах в Арктике, однако Америка испытывает острую нехватку средств, необходимых для укрепления ее позиций в этом регионе.

Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на капитана единственного действующего ледокола береговой охраны США Polar Star Уильяма Уотайру.

Корабль Polar Star, который был спущен на воду почти полвека назад, недавно совершил очередное плаванье в арктических широтах и экипажу пришлось столкнуться с серьезными трудностями потому что, по словам капитана, ледокол буквально разваливается на части.

Обычно зимняя миссия Polar Star заключается в походе в Антарктиду для пополнения запасов американской исследовательской станции Макмердо. Но в этот раз ледоколу пришлось совершить поход в Арктику так как второй тяжелый ледокол США Healy вышел из строя во время своей последней миссии.

«Мы взялись за эту миссию, с нетерпением ждали, когда приступим, но экипажу пришлось работать круглые сутки, чтобы корабль смог продолжать движение», — рассказал капитан.

По его словам, перед Новым годом Polar Star застрял во льдах из-за того, что у него вышел из строя выпрямительный диод, который пришлось менять. Самое интересное заключается в том, что таких деталей больше никто не производит. Пока у экипажа есть запас в несколько десятков диодов, но когда этот запас иссякнет, последний ледокол США не сможет двигаться, и это именно та проблема, «которая может поставить палки в колеса арктическим амбициям США», говорит капитан.

«Как-то обескураживает, что этот корабль, эта операция, да и вообще присутствие ледоколов США в Арктике зависят от коробки запчастей, которые больше не производятся», — добавил Уотайра.

Некоторые запчасти экипаж Polar Star в случае необходимости берет со списанной «сестры» ледокола – Polar Sea. Но был случай, когда команда искала необходимые для ремонта резисторы на онлайн-платформе для торговли eBay.

Описывая бедственное положение последнего американского действующего ледокола, Insider сообщает, что летом 2021 года корабль должен стать частью рассчитанной на пять лет программы, которая поможет продлить срок его службы на десять лет.

При этом к 2024 году в распоряжение Береговой охраны США, как ожидается, должен поступить новый ледокол, и еще два новых корабля она рассчитывает получить к 2030 году. Кроме того, Соединенные Штаты рассматривают вариант аренды ледоколов для своих будущих арктических миссий.