Директор ФСВТС заявил об эффективности комплексов "Панцирь" в борьбе с беспилотниками

ЗРПК "Панцирь" доказал свою эффективность, в том числе в борьбе с дронами, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

ЗРПК "Панцирь" доказал свою эффективность, в том числе в борьбе с дронами, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Россия получила множество заявок на поставки зенитных комплексов "Панцирь" и ЗРС С-400. Около десяти иностранных покупателей хотят приобрести это вооружение, но приоритетом для предприятий остается выполнение оборонного заказа.

"У нас есть и хиты продаж. Это, прежде всего, С-400 знаменитый и наши "Панцири", которые доказали свою эффективность в работе. В том числе и с беспилотниками", — подчеркнул Шугаев.

Он рассказал, что было получено предложение от Саудовской Аравии на закупку С-400. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения. Шугаев добавил, что зенитные ракетные системы (ЗРС) Patriot недостаточно эффективны в отражении атак с воздуха. На вооружении Вооруженных сил Саудовской Аравии в данный момент находятся шесть батарей ЗРС Patriot.