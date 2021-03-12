Аналитики рассказали, спрос на каких специалистов увеличился в Петербурге

Число открытых вакансий в Петербурге увеличилось в течение февраля 2021 года. Об этом говорится в результатах анализа специалистов сервиса HeadHunter.

Число открытых вакансий в Петербурге увеличилось в течение февраля 2021 года. Об этом говорится в результатах анализа специалистов сервиса HeadHunter.

Спрос на специалистов сферы информационных технологий значительно увеличился, говорится в материале исследования. Как отметили эксперты, эта отрасль находится на втором месте по количеству предложений по трудоустройству, уступая направлению продаж.

Согласно исследованию специалистов HeadHunter, средняя зарплата в Петербурге оказалась больше общероссийской на 16% и составляет 56 тыс. рублей. Третье место по числу вакансий занимает производственная сфера.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин рассказал, как решается проблема безработицы в России. Об этом сообщает телеканал "360".