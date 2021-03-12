Пресс-служба компании "Конкорд" назвала дату очередного заседания по иску Пригожина о защите чести

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила об итогах состоявшейся в Черемушкинском суде беседы по иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила об итогах состоявшейся в Черемушкинском суде беседы по иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову.

Беседа по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации петербургского предпринимателя прошла в Черемушкинском суде 12 марта. Ни ответчики, ни их представители на судебном заседании не появились.

"По итогам беседы суд к этому делу также приобщил заключение лингвиста и документы о положительной репутации истца. Отметим, что предметом иска стали публикации СМИ, которые тиражировали неверные сведения о биографических данных Евгения Викторовича, ссылаясь на строки из ресурса "Википедия"", — добавили в пресс-службе компании "Конкорд".

Юридической службе "Конкорда" ранее удалось в Савеловском суде доказать несостоятельность сведений, которые размещались на указанной интернет-платформе. Впоследствии на сайте внесли необходимые корректировки.

В связи с этим представители пресс-службы компании "Конкорд" выразили надежду, что и другие СМИ примут это к сведению и исправят непроверенную информацию. Следующее заседание по иску бизнесмена состоится 5 апреля.

Пригожину уже удалось добиться частичного удовлетворения другого иска к Навальному. По решению Люблинского суда высказывания одиозного блогера, ставшие причиной для искового заявления, признали порочащими, недостоверными и оскорбительными.