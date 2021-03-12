ФБК скрывает от Минюста РФ сведения о получении средств от иностранных спонсоров

Признанный в России иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" не предоставил отчет о работе организации за второе полугодие прошлого года.

Признанный в России иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" не предоставил отчет о работе организации за второе полугодие прошлого года.

Также компетентным органам не передавались сведения о расходовании и получении средств из-за рубежа за четвертый квартал 2020 года, передает Федеральное агентство новостей.

О факте нарушения ФБК пункта 3 статьи 32 ФЗ "О некоммерческих организациях" сообщили в Департаменте по делам некоммерческих организацию при Минюсте Российской Федерации.

Также известно, что организация не подала документы о своей деятельности, а также о составе руководства и работников за последние шесть месяцев прошлого года. Также в Минюст не предоставлялся отчет о целях расходования поступивших от иностранных источников средств и использования иного имущества за четвертый квартал 2020 года.

В ближайшее время ФБК получит уведомление о составлении протокола по административному нарушению, предусмотренному статьей 19.7.5-2 КоАП РФ. Согласно статье, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа: на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, которые должен будет заплатить директор ФБК Иван Жданов. Для юридических лиц предусматривается штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Согласно публикации на сайте Федеральной службы судебных приставов, в отношении Ивана Жданова возбуждено исполнительное производство на сумму 343 тысячи рублей, а в отношении ФБК сумма штрафов достигла 30 миллионов рублей.