Коммунистка из Уфы приняла ислам в Чечне и отказалась от роскоши

Депутат горсовета Уфы от КПРФ Юлия Романчева приняла ислам и кардинально поменяла жизненные ценности. Остатки былой роскоши и люксовую одежду она распродает в гараже.

Депутат горсовета Уфы от КПРФ Юлия Романчева приняла ислам и кардинально поменяла жизненные ценности. Остатки былой роскоши и люксовую одежду она распродает в гараже.

Уфимка рассказала, что расстаться с любимыми брендовыми вещами ее сподвигли кардинальные изменения в жизни, после которых она решила обратиться в другую веру, сообщает mk.ru.

Когда-то Юлия Романчева любила красиво и дорого одеваться. В обширном гардеробе депутата есть шубы, пальто и сумки от самых именитых брендов мира.

Теперь безраздельному вещизму в жизни россиянки пришел конец. Из собственного гаража Романчева сделала гардероб, откуда все ее эксклюзивные наряды в скором времени уйдут в руки новых хозяек.

На вопрос, почему именно жители Чеченской Республики вдохновили Юлию на такие судьбоносные шаги, женщина отвечает конкретно и обстоятельно. По ее мнению, многие аспекты традиционного уклада жизни чеченцев могут стать отличным примером для остальных россиян.

"Религия дисциплинирует человека. У чеченцев много детей, которые потом заботятся о своих родителях", — пояснила коммунистка.

Характерный для Чечни образ жизни Юлия Романчева решила принести в родной Башкортостан. Женщина уверена, что принятие ислама и отказ от роскоши, как одна из форм пересмотра жизненных ценностей, помогут ей на этом нелегком пути. Член фракции КПРФ отмечает, что вырученные с продажи люксовой одежды средства россиянка планирует потратить на благотворительность.