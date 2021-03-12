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18:55   12 Марта 2021
Политика

ЦИК получил заявки от 11 регионов на проведение онлайн-голосования

ЦИК получил заявки от 11 регионов на проведение онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия России получила 11 заявок от регионов на проведение онлайн-голосования на выборах в этом году. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова.

В первую очередь заявку на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах в этом году подала Москва. Для столицы действует федеральный закон о проведении эксперимента по организации онлайн-голосования. Он позволит городу не подавать соответствующую заявку в Центризбирком. Однако Памфилова напомнила, что принять участие в онлайн-голосовании может любой регион.

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#выборы #цик #элла памфилова

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