ЦИК получил заявки от 11 регионов на проведение онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия России получила 11 заявок от регионов на проведение онлайн-голосования на выборах в этом году. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Центральная избирательная комиссия России получила 11 заявок от регионов на проведение онлайн-голосования на выборах в этом году. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова.

В первую очередь заявку на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах в этом году подала Москва. Для столицы действует федеральный закон о проведении эксперимента по организации онлайн-голосования. Он позволит городу не подавать соответствующую заявку в Центризбирком. Однако Памфилова напомнила, что принять участие в онлайн-голосовании может любой регион.