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18:42   12 Марта 2021
Общество

В Петербурге служебных собак научат искать расчлененные тела по новой технологии

В Петербурге служебных собак научат искать расчлененные тела по новой технологии

Ученые-химики из Петербурга разработали имитаторы запахов, при помощи которых собаки смогут находить фрагменты тел. Таких комплектов имитации будет четыре.

Новая технология дрессировки и подготовки собак по спецоборудованию поможет полицейским и спасателям в случае экстренных ситуаций. Натренированных собак можно использовать для поиска без вести пропавших или убитых людей даже при терактах, пандемиях или природных катастрофах.

В комплектах содержатся вещества, запахи которых идентичны запаху различных стадий разложения останков человека: "разлагающийся", "обожженный", "мумифицированный" и "свежая кровь". Причем в ходе эксперимента было выявлено, что настоящий запах и запах имитатора для собак являются одинаковыми, они их не различают, сообщил руководитель клуба в Российской кинологической федерации Вячеслав Максименко.

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#петербург #собаки #научная разработка #поиск тел

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