Глава ХДС Армин Лашет закупал защитные маски и спецкостюмы для земли Северный Рейн — Вестфалия в компании, где работает его сын.

Вокруг лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета разгорелся скандал. Политика, претендующего на пост канцлера ФРГ, раскритиковали за сомнительные контракты на поставки защитных масок и спецкостюмов. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Речь идет о сотрудничестве правительства земли Северный Рейн — Вестфалия, главой которой является Лашет, с производителем одежды Van Laack. На фирму работает сын политика — Йоханесс.

Соответствующий контракт от земельных властей на поставки защитных масок глава Van Laack Кристиан фон Даниэльс получил в конце ноября. Якобы посредником в этой сделке выступил Лашет-младший, предоставивший своему отцу контакты Даниэльса на случай заинтересованности в приобретении товара.

По утверждению Даниэльса, Армин Лашет действительно связался с ним спустя какое-то время, а потом и вовсе посетил штаб-квартиру компании в Менхенгладбахе.

Региональные власти закупили у фирмы спецхалаты на сумму около €40 млн (более 3,5 млрд руб.), не объявив при этом никакого конкурса. Таким же образом поступила и полиция Северного Рейна — Вестфалии, заказавшая маски на €4 млн (более 350 млн руб.).

С резкой критикой на правительство поспешила обрушиться оппозиция, заподозрившая местные власти в недобросовестной конкуренции. В свою очередь, руководство земли объяснило свои действия срочностью на фоне коронавирусной инфекции.

Расследование вокруг ситуации призвал провести эксперт по финансовой политике Социал-демократической партии Германии в парламенте Северного Рейна — Вестфалии Штефан Цимкайт. Он подчеркнул, что заказы на подобные суммы «не раздают по телефону».

Разбирательство вокруг Лашета происходит в преддверии грядущих региональных выборов в двух федеральных землях — Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Ожидается, что после них правящий блок ХДС/ХСС выберет кандидата на пост канцлера ФРГ — потенциального преемника фрау Меркель.

До произошедшего скандала таковым претендентом был Армин Лашет. Разбирательство может негативно сказаться на его шансах возглавить список от консерваторов.