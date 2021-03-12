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17:56   12 Марта 2021
Происшествия

Спасатели тушат пожар в жилом доме в деревне Порошкино

Спасатели тушат пожар в жилом доме в деревне Порошкино

Крупный пожар произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Возгорание произошло в жилом доме.

Здание вспыхнуло в деревне Порошкино около торгового центра "Мега Парнас". К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. В тушении задействованы четыре единицы спецтехники.

Ранее очевидцы сообщали, что горит гостиница, но источник ФАН опроверг эту информацию. Возгорание произошло в жилом доме. Информации о погибших и пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причину произошедшего.

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#пожар #ленобласть #Порошкино

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