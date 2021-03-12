Экс-главу одного из районов Саратовской области приговорили к сроку за взятку

Суд приговорил бывшего главу администрации Калининского района Саратовской области Олега Мортова к 7,5 года колонии за получение взятки, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд приговорил бывшего главу администрации Калининского района Саратовской области Олега Мортова к 7,5 года колонии за получение взятки, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Мортов покинул должность по собственному желанию в октябре 2020 года после того, как в отношении его (а также подчиненного) возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что они требовали более полумиллиона рублей у местного фермера. В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий.

По уточненным данным, подельники требовали от предпринимателя деньги за помощь в оформлении документации. Мужчина согласился, но после обратился в полицию. Преступников задержали при передаче денег.