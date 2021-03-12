Предвестник НАТО и «охоты на ведьм». 73 года «доктрине Трумэна»

12 марта 1947 года американские конгрессмены ознакомились с политическим планом президента Гарри Трумэна.

В 1946 году с трибуны Вестминстерского колледжа в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, от которой принято отсчитывать начало «холодной войны». Несмотря на то, что в фултонском послании глава британского правительства очертил основные претензии к Советскому Союзу, окончательная политика США по отношению к Европе и СССР сформировалась лишь через год.

73 года назад, 12 марта 1947 года американский президент Гарри Трумэн выступил перед соотечественниками-конгрессменами и предложил им собственный план сдерживания Советского Союза и уничтожения режима коммунистов.

Практическая выгода

«Доктрина Трумэна», по сути, является предвестником появления военно-политического альянса НАТО (будет создан лишь через несколько лет, в 1949 году). Трумэн предложил сформировать вокруг СССР кольцо из стран, которые будут подчиняться Соединенным Штатам в обмен на серьезную финансовую поддержку.

В этой части 33-й президент США сыграл на горе людей, пострадавших от рук нацистов: после окончания Второй мировой войны многие государства оказались разорены. По причине бедности и многомиллионных долгов (перед американцами) доктрину Трумэна поддержала, к примеру, Греция.

«Когда войска союзников освободили Грецию, они увидели, что отступающие немцы разрушили практически все железные и шоссейные дороги, портовые сооружения, коммуникации и торговый флот. Было сожжено более тысячи деревень. Инфляция уничтожила практически все сбережения», — говорил в своей речи глава Белого дома, склоняя греков к принятию его стратегии.

Страны, подчинившиеся Вашингтону, должны были пустить на свою территорию американские войска. С одной стороны, это могло помочь разместить вокруг вероятного противника серьезные силы, готовые в любой момент начать широкомасштабное наступление, с другой – создавало более благоприятные условия для «антикоммунистической блокады».

Коммунисты наращивали влияние в европейских странах, что не могло радовать вашингтонских «ястребов». Америка также не могла допустить того, чтобы СССР удовлетворял потребности стран Западной Европы в промышленной продукции. Поэтому после доктрины Трумэна появился «план Маршалла» — проект госсекретаря США Джорджа Маршалла, по задумке которого Соединенные Штаты давали европейским странам льготные кредиты на промышленную продукцию, а те в ответ разрешали строить у себя американские предприятия.

Красная паника

Помимо физических и финансовых благ, доктрина Трумэна предполагала и идеологический посыл: все «свободные» страны мира должны стремиться не к «коммунистической диктатуре», а к «американской мечте».

«Мы [США] и другие страны способны обеспечить образ жизни, свободный от принуждения», — объявил в своей речи Гарри Трумэн.

Помимо этого, Соединенные Штаты занялись восстановлением экономики Западной Германии. Вашингтон решил поддержать бывшего врага ради того, чтобы помешать СССР распространять свое влияние в Европе. Особенно страшен для Трумэна был коммунизм: последователей идей Ленина американский президент сравнивал с собаками, которых боялся не меньше.

«Мы осудили в прошлом, и мы осуждаем теперь, любые экстремистские меры в отношении инакомыслящих и призываем к большей терпимости», — утверждал он.

Говоря о «прошлом», Трумэн имел ввиду нацистскую Германию, в один ряд с которой он ставил «настоящее» — коммунизм.

Через несколько дней после того, как Гарри Трумэн произнес речь перед конгрессменами, в силу вступил исполнительный приказ № 9835 — программа проверки лояльности федеральных служащих. Людей, который подозревали в симпатиях к идеям коммунизма, увольняли с работ и ограничивали им выплаты.

Через несколько лет эти гонения превратились в «охоту на ведьм», главным идеологом которой был сенатор от Висконсина Джозеф Маккарти. «Политика Сегодня» уже писала о том, как из США в 1950-м году начали массово изгонять коммунистов.