Дамаск опроверг информацию о лечении заболевшего коронавирусом Асада в Москве

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад опроверг информацию о лечении заболевшего коронавирусной инфекцией президента САР Башара Асада в российской столице.

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад опроверг информацию о лечении заболевшего коронавирусной инфекцией президента САР Башара Асада в российской столице.

Ранее в ряде турецких и арабских СМИ появились сведения о том, что сирийского лидера якобы доставили в Москву для лечения от COVID-19. Подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью, заявил Хаддад. По его словам, президент находится в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

О заболевании главы государства и его жены Асмы Асад стало известно в понедельник, 8 марта. Супруги изолировались на карантин. Президент продолжает работать в домашних условиях.