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17:13   12 Марта 2021
Общество

Огненное небесное тело пролетело над домами в Якутии

Огненное небесное тело пролетело над домами в Якутии

Жители Якутии сняли на камеру пролетающий необычный объект. После чего кадры попали в Сеть.

Видео появилось в распоряжении РЕН ТВ. Огненное небесное тело пролетело над жилыми домами в поселке Усть-Нера Оймяконского района республики.

Специалисты считают, что попавший в атмосферу неизвестный объект — это мусор, который был сброшен с Международной космической станции. Эксперт по челябинскому метеориту Виктор Гроховский считает, что на видео — именно сброшенные отходы, так как скорость была очень маленькая.

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#якутия #камера #метеор

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