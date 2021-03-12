Президента Армении Саркисяна госпитализировали после коронавируса

Политик проходит лечение в ереванском медцентре «Астхик».

Президента Армении Армена Саркисяна госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщила газета «Грапарак». Информацию об этом РИА Новости подтвердили в администрации лидера страны.

«У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию», — отметили в издании.

Уточняется, что ранее Саркисян, будучи в Лондоне, перенес коронавирус, после болезни у политика появились осложнения. 13 февраля Саркисян вернулся в Армению и продолжил лечение в Ереване.