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17:20   12 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Президента Армении Саркисяна госпитализировали после коронавируса

Президента Армении Саркисяна госпитализировали после коронавируса

Президента Армении Армена Саркисяна госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщила газета «Грапарак». Информацию об этом РИА Новости подтвердили в администрации лидера страны.

«У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию», — отметили в издании.

Уточняется, что ранее Саркисян, будучи в Лондоне, перенес коронавирус, после болезни у политика появились осложнения. 13 февраля Саркисян вернулся в Армению и продолжил лечение в Ереване.

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