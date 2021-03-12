17:04 12 Марта 2021Политика
Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Алиев и Пашинян отметили высокий вклад российской стороны в мирное урегулирование ситуации в регионе. Также политики дали высокую оценку действиям миротворческого контингента в Карабахе.
Кроме того, стороны обсудили разблокировку экономических и транспортных связей. Алиев и Пашинян подтвердили, что режим тишины в зоне конфликта полностью соблюдается.