Исключение депутатов из фракции КПРФ в Мосгордуме подтвердило раскол в рядах коммунистов

Депутат Валерий Рашкин оказался «в ситуации собственного политического выживания».

Исключение двоих депутатов из состава фракции в Московской городской думе стало еще одним подтверждением серьезного раскола в рядах КПРФ. Елена Шувалова и Дмитрий Локтев, которых ранее исключили из партии, винят в произошедшем лидера московских коммунистов Валерия Рашкина. Политолог Константин Калачев в комментарии «Коммерсанту» заявил, что Рашкин «находится в ситуации собственного политического выживания», и потому вынужден совершать подобные действия.

Одним из поводов для исключения Шуваловой стал круглый стол 2019 года, на который она позвала оппозиционного блогера Алексея Навального. СМИ при этом неоднократно писали о симпатии самого Рашкина к Навальному, которая вызывает немалое раздражение у лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Среди тех, кто проголосовал за исключение Шуваловой и Локтева, оказался заместитель Рашкина, секретарь горкома КПРФ Павел Тарасов. Также исключение коллег из фракции поддержали Николай Зубрилин, Сергей Савостьянов, Виктор Максимов, Любовь Никитина и Леонид Зюганов. Их однопартиец Евгений Ступин, оказавшийся вместе с несколькими депутатами-коммунистами в меньшинстве, в своем телеграм-канале написал, что таким образом КПРФ стреляет себе в ногу.

24 апреля состоится съезд КПРФ, где будет переизбрано партийное руководство. В преддверие съезда Рашкин делает откровенно неосторожные шаги (чего стоит хотя бы заявление о том, что власти хотят снова повысить пенсионный возраст). Но попытки подбросить проблем власти могут принести больше неприятностей ему самому.

Наверняка именно Рашкин стоит за программным обличением на сайте Московского городского отделения КПРФ. Под каток «правды-матки» попал и депутат Госдумы Петр Толстой, дочь которого, если верить коммунистам, учится в Йельском университете. О том, что это ложь, известно многим.

На днях телеграм-канал «Кремлевская прачка» опубликовал документ, который можно считать полноценным опровержением сообщения КПРФ. Справка из деканата факультета Международной журналистики МГИМО о том, что дочь Толстого Александра учится в Москве, вряд ли поставит окончательный крест на амбициях Рашкина, но станет еще одним гвоздем в крышку гроба его политической карьеры.

Сам Толстой, похоже, абстрагировался от подковерной борьбы и семью от назойливого внимания надежно защищает. Так кто же слил справку? Не коллеги ли Рашкина по КПРФ, которым сам член президиума ЦК партии вставлял палки колеса?

Учитывая резонанс, который получила эта история, Толстой вполне может подать в суд иск о клевете и легко его выиграть. Его старшая дочь действительно живет и учится в Москве и даже присутствовала на депутатском отчете единоросса в начале февраля. По нашим данным, Толстой рассматривает возможность обращения в суд.

Если, набросив на Толстого, Рашкин решил отомстить тому за поражение на выборах 2016 году (тогда Толстой превзошел оппонента, набрав почти 50% голосов по 199-му округу против 12,5 % у коммуниста), получился пшик, точнее – оглушительный фейк. Очевидно, что в КПРФ деструктивная активность Рашкина многим давно надоела, и неумелые попытки спастись закапывают его еще глубже.