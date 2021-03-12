Меган Маркл отдаст дочери семейную реликвию стоимостью 2 млн долларов

Герцогиня Сассекская Меган решила подарить дочери при рождении часы за 2 млн долларов. Ювелирное украшение герцогиня купила для участия в шоу "Костюмы".

Герцогиня Сассекская Меган решила подарить дочери при рождении часы за 2 млн долларов. Ювелирное украшение герцогиня купила для участия в шоу "Костюмы".

Меган Маркл недавно объявила, что беременна вторым ребенком от своего супруга принца Гарри. Пара ждет девочку. После рождения малышки Меган передаст ей семейную реликвию. Это часы Cartier стоимостью почти два млн долларов.

"Я всегда мечтала о часах Cartier French Tank" , — подчеркнула ценность реликвии герцогиня. Ее слова приводит издание Page Six.

О беременности герцогини Сассекской подробнее стало известно из скандального интервью с Опрой Уинфри. Гарри и Меган рассказали о расизме во дворце. Там переживали, что ребенок Меган родится с кожей на порядок темнее, чем хотелось бы королевской семье. Также знаменитая пара рассказала, что они тайно поженились за три дня до официальной свадьбы. Церемония прошла на заднем дворе их дома, кроме жениха и невесты присутствовал только епископ.