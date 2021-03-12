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16:37   12 Марта 2021
Политика

Кремль предупредил о готовящейся атаке Запада на российскую вакцину "Спутник V"

Кремль предупредил о готовящейся атаке Запада на российскую вакцину "Спутник V"

США и их союзники готовят информационную атаку против российской вакцины "Спутник V", сообщил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб.

Целевой аудиторией готовящейся кампании станут европейские страны, которые зарегистрировали препарат российского производства: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Риторика СМИ, которые примут участие в информационной атаке, будет основана на "неэффективности" вакцины. Одновременно Запад планирует распространять "разоблачающие сведения" о некомпетентности врачей-иммунологов из РФ, отметил источник.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не станет политизировать вопрос сотрудничества по вакцинам от COVID-19.

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