Путин пока не планирует участвовать во встрече лидеров "нормандской четверки"

Президент России Владимир Путин не планирует присоединяться к встрече лидеров "нормандской четверки". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не планирует присоединяться к встрече лидеров "нормандской четверки". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.

До этого глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщал о планах провести "встречу на высшем уровне" уже в следующем месяце. По его словам, в настоящее время идет большая работа на уровне политических советников.