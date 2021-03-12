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16:34   12 Марта 2021
Политика

Путин пока не планирует участвовать во встрече лидеров "нормандской четверки"

Путин пока не планирует участвовать во встрече лидеров "нормандской четверки"

Президент России Владимир Путин не планирует присоединяться к встрече лидеров "нормандской четверки". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.

До этого глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщал о планах провести "встречу на высшем уровне" уже в следующем месяце. По его словам, в настоящее время идет большая работа на уровне политических советников.

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#путин #песков #нормандская четверка

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